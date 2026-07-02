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Verdensnyheter

Met Office bekrefter at juni 2026 var den varmeste juni noensinne i England

Og den nest varmeste noensinne for hele Storbritannia og Wales.

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Det er ingen hemmelighet at juni 2026 var en ekte hetebølge for store deler av Europa, da kontinentet ble rammet av en hetebølge som fikk temperaturene til å skyte i været og satte nye rekordhøyder i mange forskjellige land og regioner.

Et eksempel var Storbritannia, som opplevde en ny rekordhøy temperatur i juni, da kvikksølvet nådde 37,3 °C – nesten 2 °C varmere enn den forrige rekorden, som hadde stått uendret siden 1976 og 1957.

Med utgangspunkt i dette har Met Office nå avslørt at juni 2026 var den varmeste juni noensinne i England, og den nest varmeste noensinne for Storbritannia og Wales samlet sett. Dette er basert på data registrert siden 1884.

Ifølge dataene nådde gjennomsnittstemperaturen 17,1 °C i England, noe som slår rekorden fra 2025 og ligger nesten 3 °C over det langsiktige gjennomsnittet. Når det gjelder Storbritannia og Wales samlet sett, nådde ikke rekorden opp til juni 2023, mens Skottland og Nord-Irland opplevde sin fjerde varmeste junitemperatur siden 1884.

Dette kommer i tillegg til nedbør over gjennomsnittet og solskinnstid langt over gjennomsnittet, selv om første halvdel av juni var noe uvanlig kjølig – en situasjon som trakk ned gjennomsnittstemperaturen for hele måneden ganske betydelig.

Spørsmålet nå? Hva vil juli bringe...?

Met Office bekrefter at juni 2026 var den varmeste juni noensinne i England
Shutterstock / Cristian Storto

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VerdensnyheterUnited Kingdom


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