Met Office utsteder en «advarsel om ekstrem Heat » i Storbritannia, med temperaturer som forventes å overstige 38 °C

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Temperaturene og været i Storbritannia de siste par månedene har vært ujevne og uforutsigbare, for å si det mildt. Landet har nettopp opplevd sin varmeste mai og vår noensinne, og slo dermed med god margin en tidligere rekord som hadde stått i over 80 år. Deretter fulgte rundt tre uker med betydelig lavere temperaturer – faktisk overraskende lave etter britiske sommerstandarder – og dette er i ferd med å endre seg igjen.

Met Office, Storbritannias værvarslingsorgan, har utstedt en offisiell advarsel om «ekstrem varme» i store deler av Storbritannia, hvor det forventes at temperaturrekorden for juni i landet snart vil bli slått.

Prognosen forventer at temperaturene vil nå opp til 38 °C i enkelte områder, og det forventes at Sør-England vil bli hardest rammet av varmen, og at det særlig i London vil bli ganske varmt. Temperaturene forventes å nå sitt høydepunkt mellom 23. og 25. juni, og de to siste dagene ser ut til å bli de varmeste av dem alle, og det er da juni-rekorden forventes å bli slått. Til sammenligning ble den nåværende temperaturrekorden for juni satt til 35,6 °C i 1957 og 1976, og de forventede temperaturene vil trolig overgå denne med rundt 2 °C.

Met Office forventer også tropiske netter, noe som betyr at temperaturene ikke vil falle under 20 °C, og høye duggpunkter vil føre til svært fuktige dager og netter.

På grunn av helserisikoen har Met Offices nestleder for værmeldinger, Tom Crabtree, gitt ut en uttalelse der han understreker farene ved de kommende dagene.

«Den varslede hetebølgen utvikler seg til et alvorlig værfenomen med store konsekvenser, med rekordhøye junitemperaturer og svært høy luftfuktighet. Kombinasjonen av varme og fuktighet vil være kvelende og få konsekvenser for hele samfunnet, fra folkehelse og infrastruktur til strøm- og vannforsyning.

«I tillegg til svært høye dagtemperaturer vil det være flere netter på rad hvor temperaturen ikke synker under 20 °C, noe som kalles en tropisk natt. Dette vil gjøre det svært vanskelig for folk å komme seg etter dagens varme, noe som forverrer virkningene av varmestress.»