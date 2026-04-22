Meta begynner å registrere ansattes mus- og tastaturhandlinger for AI-trening

HQ

AI er overalt, men den trenger virkelige menneskers handlinger og arbeid som materiale for å trene seg opp. Ifølge Tweak Town og Reuters installerer Meta sporingsprogramvare på alle sine ansattes datamaskiner for å logge musebevegelser og tastetrykk. Tanken er å trene og bygge AI-agenter som kan "utføre arbeidsoppgaver autonomt", og spesielt for å akselerere AI-modelltrening på områder der de sliter.

Dette Model Capability Initiative (MCI) vil tilsynelatende kjøre på alle arbeidsrelaterte apper og nettsteder, men det er ikke alt. Det vil også ta skjermbilder av de ansattes skjermer. Dette blir selvfølgelig fremstilt som noe positivt, noe som fremgår av en uttalelse fra Metas talsperson Andy Stone.

"Hvis vi bygger agenter som skal hjelpe folk med å utføre hverdagslige oppgaver ved hjelp av datamaskiner, trenger modellene våre virkelige eksempler på hvordan folk faktisk bruker dem, for eksempel musebevegelser, klikke på knapper og navigere i rullegardinmenyer."

Og hva skjer når det er bestemt at AI-modellen er klar? Er det da på tide å si opp folk som har vært med på å trene opp AI-modellen? Vi får vente og se.