Meta beklager flommen av grafisk vold på Instagram

HQ

Meta har gitt en unnskyldning etter at Instagram-brukere ble bombardert med voldelige, urovekkende bilder på Reels-feedene sine, etter det som ser ut til å være en funksjonsfeil i plattformens algoritme (via The Guardian).

Videoene flommet over av alt fra dyremishandling til bilder av virkelige dødsfall, og brukerne ble skremt. Mange tok til Reddit for å dele sine opplevelser, og beskrev sine Reels som fylt med scener av døende mennesker, grusomme ulykker og forferdelig vold, inkludert en mann som ble knust av en elefant og en annen som ble lemlestet av et helikopter.

Mens Metas algoritme har som mål å kuratere relevant og engasjerende innhold, skapte denne feilen et mareritt for brukerne, og mange stilte spørsmål ved om plattformen hadde blitt useriøs. Senere bekreftet en talsperson for Meta at problemet var løst, og forsikret at feilen ikke var knyttet til nylige endringer i retningslinjene for innholdsmoderering.