Meta bygger AI-klone av Mark Zuckerberg for intern bruk

I et selskap med 79 000 ansatte er det omtrent like sannsynlig å få svar fra administrerende direktør som å få svar fra et statsoverhode. Mark Zuckerberg er en travel mann, og de fleste av hans ansatte har aldri vekslet et eneste ord med ham. Meta tror imidlertid at de har en løsning på dette, og den involverer kunstig intelligens.

Som rapportert av The Guardian, er selskapet i det stille i ferd med å bygge en digital versjon av grunnleggeren, trent på hans væremåte, hans tonefall, hans ledelsesfilosofi og så videre. Tanken er å hjelpe de ansatte til å føle seg mer knyttet til en av de mektigste (og notorisk vanskelig tilgjengelige) sjefene i Silicon Valley.

Zuckerberg bruker allerede en personlig "CEO-agent" for å få intern informasjon raskere, og Meta har i lengre tid utviklet AI-figurer som er i stand til å føre reelle samtaler. Klonen hans er rett og slett det neste logiske skrittet i et selskap som har gått all-in på kunstig intelligens.

Hvorvidt ansatte faktisk vil føle seg nærmere en mann de snakker med gjennom en skjerm som spiller en simulering av denne mannen gjennom en annen skjerm, er kanskje fortsatt et åpent spørsmål.

Det som ikke er i tvil, er Metas ambisjoner. Zuckerberg vil ha superintelligens. Han vil ha flatere team, raskere beslutninger og AI vevd inn i hvert hjørne av selskapet sitt.

Hvis det betyr å erstatte noen få rådhus med en chatbot som snakker som ham, vel, denne versjonen kan ikke permittere 10,000 XNUMX mennesker, som denne andre historien indikerer: Meta vurderer angivelig store permitteringer for å kompensere for AI-kostnader.