Meta fjerner de gjenværende restriksjonene på Donald Trumps Facebook- og Instagram-kontoer

Donald Trump har vært verdens samtaleemne i helgen etter at den tidligere amerikanske presidenten og den kommende presidentkandidaten ble utsatt for et attentatforsøk. Men det ser ut til at det ikke er den eneste historien om Trump som er verdt å få med seg den siste tiden.

Meta har nemlig avslørt at de har fjernet alle pågående restriksjoner og beskyttelsestiltak på Trumps Facebook- og Instagram-kontoer. Disse ble pålagt etter at Trump brukte plattformen til å spre falsk informasjon og ofte voldsoppfordrende kommentarer, og Meta håndhevet til slutt restriksjoner på Trumps kontoer etter angrepene på US Capitol i januar 2021.

Men ettersom Trump er en ledende kandidat i det kommende presidentvalget, har Meta kunngjort at de fjerner alle disse begrensningene "for å sikre at folk kan høre fra politiske kandidater på plattformene våre".

"Når vi vurderer vårt ansvar for å tillate politiske ytringer, mener vi at det amerikanske folket bør kunne høre fra presidentkandidatene på samme grunnlag. Som et resultat av dette vil tidligere president Trump, som det republikanske partiets kandidat, ikke lenger være underlagt de skjerpede suspensjonsstraffene. Da vi kom frem til denne konklusjonen, tok vi også hensyn til at disse straffene var et svar på ekstreme og ekstraordinære omstendigheter, og at det ikke har vært nødvendig å ta dem i bruk."

Meta har også lagt til at alle andre kontoer som sto overfor lignende suspensjoner og begrensninger, vil bli gjennomgått i tråd med Community Standards -reguleringen for å se om restriksjoner kan lempes eller må håndheves ytterligere.