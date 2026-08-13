Meta hevder å ha stengt mer enn 750 000 kontoer tilhørende tenåringer i Australia siden loven trådte i kraft

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Meta, selskapet som ble grunnlagt av Mark Zuckerberg og som eier Facebook og Instagram, har gjentatt sin forpliktelse til å håndheve Australias nylige lov som begrenser tilgangen til sosiale medier for personer under 16 år. Med henvisning til tall oppgir selskapet at det allerede har stengt mer enn 750 000 kontoer tilhørende mindreårige.

Selskapet opplyste at det hadde deaktivert 462 000 mistenkelige Instagram-kontoer og 294 000 mistenkelige Facebook-kontoer i perioden fra like før forbudet mot sosiale medier trådte i kraft i Australia, mellom desember og juni, sammenlignet med de 331 000 Instagram-kontoene og 173 000 Facebook-kontoene som selskapet oppga å ha fjernet i januar, ifølge tall fra Reuters.

Til tross for disse tallene har både den australske regjeringen og en rekke uavhengige studier vist at mer enn åtte av ti barn under 16 år fortsatte å bruke sosiale medier i løpet av de første tre månedene av forbudet. De har også kunngjort at de vil skjerpe straffene mot selskaper og utvide sine fullmakter for å innhente informasjon om denne situasjonen.