Meta inngår forlik med amerikanske delstater, går med på å betale 18 milliarder dollar og innfører beskyttelsestiltak for tenåringer

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Den banebrytende rettssaken mot Meta varte bare en uke, og administrerende direktør Mark Zuckerberg vitnet ikke engang, fordi selskapet bak Facebook, Instagram og WhatsApp inngikk en avtale med 52 justisministre fra amerikanske delstater, samt territorier og District of Columbia, der de gikk med på å betale omtrent 18 milliarder dollar til delstatene.

Delstatene hadde anklaget Meta for å gjøre sine sosiale plattformer avhengighetsskapende og skjule farene de utgjorde for den psykiske helsen, spesielt for unge mennesker, noe som er knyttet til den voldsomme økningen i psykiske helseproblemer blant tenåringer, unge og barn.

I tillegg til betalingen har Meta gått med på en rekke beskyttelsestiltak for unge og strengere foreldrekontroll, som kun vil bli innført i de deltakende delstatene i USA, blant annet:



En standard tidsbegrensning på to timer per dag, som tenåringer kun kan deaktivere med foreldrenes tillatelse



En standardblokkering av appene mellom midnatt og kl. 06.00



Varsler dempet som standard mellom kl. 08.00 og 15.00 (skoletid)



Påminnelser hvert 15. minutt ved kontinuerlig skjermtid på Facebook og Instagram for å oppmuntre til å forlate plattformen



Ikke-algoritmisk nyhetsstrøm



Automatisk avspilling deaktivert (innholdet spilles ikke av automatisk)



Skjuler antall «liker» og reaksjoner på innlegg (både egne og andres)



Deaktivering av filtre for kosmetisk kirurgi og ekstrem sminke



Sterkere tiltak for å deaktivere kontoer til barn under 13 år



Forliket er stort, men ingenting sammenlignet med anslagene om at Meta, dersom de hadde tapt rettssaken, kunne ha måttet betale over en billion amerikanske dollar – noe som ville ha påført selv et selskap så stort som Meta alvorlig skade. Pengene vil bli sendt til delstatene i USA og brukt til å finansiere tiltak for ungdoms sikkerhet på nettet.

Imidlertid vil 30 % av disse 18 milliarder dollar (5,3 milliarder dollar) ikke bli utbetalt med mindre YouTube (eid av Google) og TikTok (eid av ByteDance) innfører lignende tiltak (en times daglig begrensning, nattmodus og tiltak for alderskontroll).

Floridas justisminister slutter seg ikke til forliket

Forliket er godkjent av flertallet av delstatene i USA, men James Uthmeier, justisminister i Florida, sluttet seg ikke til forliket og sa: «Utbetalingene er peanøtter sammenlignet med den dyptgripende skaden som Metas profittdrevne, avhengighetsskapende funksjoner har påført barn, og et klaps på hånden for et selskap verdt en billion dollar som vil betale mer til advokater enn til delstatene». Uthmeier hevder at de vil fortsette å saksøke Meta. «Selskaper som Meta vil aldri lære noe hvis de ikke påføres reelle kostnader for å bryte loven.