Meta lanserer sin AI-assistent i 41 europeiske land denne uken

Det finnes allerede så mange forskjellige "følgesvenner" med kunstig intelligens at det kan være vanskelig å vite hvilken som er best for deg. Enten det er Apples Siri, Googles Gemini, OpenAIs ChatGPT, Microsofts Copilot, Xs Grok ... Listen er lang, og nå utvides den med enda et alternativ.

Meta har kunngjort den hittil største utrullingen av plattformen Meta AI. Systemet, som først ble lansert i en håndfull land i 2023, skal nå nå ut til ytterligere 41 europeiske land og 21 andre oversjøiske territorier, og plattformen har til og med intelligente chat-funksjoner på seks europeiske språk.

Meta forklarer hvorfor det har tatt Meta AI så lang tid å få en stor europeisk utrulling: "Det har tatt lengre tid enn vi hadde ønsket å få AI-teknologien vår i hendene på folk i Europa, ettersom vi fortsetter å navigere i det komplekse reguleringssystemet - men vi er glade for at vi endelig er her. I løpet av de kommende ukene vil vi ta det første skrittet i å gjøre Meta AIs chat-funksjon tilgjengelig på seks europeiske språk, med sikte på å finne paritet med USA og utvide tilbudet vårt over tid."

Du vil kunne se Meta AI -systemet i Metas forskjellige sosiale medieplattformer, inkludert Facebook, Instagram, Whats App, og Messenger. Det finnes via det nye blå sirkelikonet i oppgavelinjen.

