Meta lar angivelig ansatte ta 30-minutters pauser fra sitt altseende øye

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Meta gjør noen innrømmelser i sin plan om å spore ansattes museklikk og tastetrykk i navnet på AI-trening, som rapportert av Engadget. Internt er dette prosjektet kjent som Model Capability Initiative (MCI).

Meta planlegger å tillate ansatte å "pause" sporingen i opptil 30 minutter i tilfelle de trenger å "sjekke noe personlig", som fortalt i et notat for selskapets arbeidere. Noen ansatte vil også kunne be om å melde seg helt ut av programmet, men som forventet er de et spesialtilfelle. Som fjernarbeidere med båndbreddeproblemer, folk som håndterer "sensitivt" materiale og de som ofte jobber i områder der de ikke enkelt kan holde bærbare datamaskiner koblet til en strømkilde.

Meta har møtt protester fra ansatte over MCI, som ble kunngjort i forrige måned like før selskapet permitterte 8000 ansatte og omorganiserte tusenvis av andre til AI-fokuserte roller.

Metas administrerende direktør Mark Zuckerberg sier at MCI er en god måte å trene AI-modeller på.

"Den gjennomsnittlige intelligensen til menneskene som jobber i dette selskapet, er betydelig høyere enn det gjennomsnittlige settet av mennesker du kan få til å utføre oppgaver. --- Vi bruker dette til å mate en veldig stor mengde innhold inn i AI-modellen, slik at den kan lære hvordan smarte mennesker bruker datamaskiner til å utføre oppgaver."