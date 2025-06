Meta og Oakley går sammen om "AI-briller for ytelse"

HQ

Overfloden av briller med kameraer, utvidet virkelighet, støtte for kunstig intelligens og mer er ikke lenger en overraskelse, ettersom mange produsenter gjør noe i denne retningen. Det mest kjente eksemplet er kanskje Meta og Ray-Ban, men snart vil førstnevnte slå seg sammen med en ny partner for å lansere en ny brillekolleksjon dedikert til idrettsutøvere og konkurrenter.

Meta vil samarbeide med Oakley for å skape en serie "Performance AI-briller" som er designet for å "gi deg dypere innsikt i dine fysiske evner og hjelpe deg med å dele dine største seire - både på og utenfor banen". Når det gjelder hva dette betyr i praksis, kan vi forvente et innebygd kamera for å fange din unike POV, høyttalere som kan brukes til å spille favorittmusikken din, IPX4-klassifisering for å beskytte mot vann og svette, et batteri som hevder å vare i 19 timer i standby (uklart når det faktisk er i bruk ...), og som forventet også mange AI-elementer som kan gi nyttige tilbakemeldinger, for eksempel informasjon om vindhastighet når du er på golfbanen.

Til å begynne med lages det bare én variant av Meta x Oakley -brillene, nemlig Limited Edition Oakley Meta HSTN, som lanseres 11. juli til 499 dollar. Resten av kolleksjonen følger i løpet av sommeren til den litt rimeligere prisen 399 dollar. Brillene lanseres med kampanjer med Real Madrid og den franske landslagsspilleren Kylian Mbappé og Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes.

Oakley Meta

