Meta presenterer sine første ekte augmented reality-briller

Meta Meta har jobbet med å utforske området for utvidet virkelighet i lang tid nå. For det meste har dette vært i form av Project Nazare, som nå har fått et offisielt navn og er blitt presentert for verden.

Den skal nå hete Orion, og som Meta hevder, skal den være den "mest avanserte AR-brillen som noensinne er laget". Ikke at det er mye konkurranse på dette området for øyeblikket, men for alle som er interessert i å høre hva disse brillene kan gjøre, blir vi fortalt at de "kombinerer utseendet og følelsen av et par vanlige briller med de oppslukende egenskapene til utvidet virkelighet" og at de bruker holografiske skjermer til å plassere 2D- og 3D-innhold der du vil, bruker kontekstuell AI til å sanse og forstå verden rundt deg, og har en lett design som gjør dem perfekte for innendørs og utendørs bruk.

Det virker ikke som om Meta har planer om å lansere Orion på bred front ennå, ettersom det er nevnt at prototypemodellen blir gitt til Meta -ansatte og utvalgte andre for å lære mer og fortsette å finpusse dem i forkant av lanseringen av en AR-brilleserie for forbrukere etter hvert. Det Meta har lovet er at "i løpet av de neste årene kan du forvente å se nye enheter fra oss som bygger på vår FoU-innsats. Orion er ikke bare et vindu inn i fremtiden - det er et blikk på de høyst reelle mulighetene som er innen rekkevidde i dag."

Ville du kjøpt et par Orion -briller hvis de var tilgjengelige?

