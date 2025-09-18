Meta presenterer sine "mest avanserte AI-briller" til dags dato

HQ

Under den nylig avholdte Meta Connect gikk Mark Zuckerberg på scenen for å avsløre en av de neste store innovasjonene fra Meta og spesielt avdelingen for smarte briller. Brillene, som går under navnet Meta Ray-Ban Display, blir sett på som de "mest avanserte AI-brillene vi noensinne har solgt", med fullfarger, en høyoppløselig skjerm som kan skjules når du ikke trenger den, samt en tilhørende Neural Band som oversetter signaler fra musklene dine til kommandoer for brillene.

På Meta får vi vite hva du kan oppnå med disse brillene: "Meta Ray-Ban Display-briller er designet for å hjelpe deg med å se opp og være til stede. Med et raskt blikk på skjermen i brilleglasset kan du sjekke meldinger, forhåndsvise bilder, se oversettelser, få hjelp fra Meta AI og mer - alt uten å måtte ta frem telefonen. Det er teknologi som gjør at du er oppdatert på verden rundt deg, og ikke blir distrahert fra den."

Det anses som det første produktet som drar nytte av mikrofoner, høyttalere, kameraer og en fargeskjerm, for ikke å snakke om elektromyografibåndet (EMG) som beskrives som en "enorm teknisk bragd på grunn av variasjonsnivået i musklene til folk".

Brillene og båndet kommer i to farger, både Black og Sand, og vi får vite at brillene har Transitions linser, slik at du kan bruke dem både innendørs og utendørs. Brillene har et batteri som skal vare i 30 timer, inkludert strømmen i det bærbare ladeetuiet, og Neural Band kommer også i tre størrelser.

Som med alle innovative teknologiprodukter som dette, er denne første modellen naturligvis ikke billig, og Meta forventer at prisene vil begynne på 799 dollar for brillene og EMG-båndet sammen. Det vil sannsynligvis bli billigere etter hvert som teknologien blir stadig mer populær og raffinert, og når det gjelder hvor du kan få tak i en av disse enhetene, vil utrullingen begynne med USA først i år, før den utvides til Storbritannia, Frankrike, Italia og Canada i begynnelsen av 2026.