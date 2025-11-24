Meta ser ut til å ha begravd viktige bevis på skadevirkninger i sosiale medier

HQ

Et gruppesøksmål fra advokatfirmaet Motley Rice, som representerer flere amerikanske skoledistrikter, har ifølge Reuters avslørt et nærmest systematisk opplegg for å skjule, noen vil til og med si begrave, sterke bevis for sosiale mediers skadevirkninger på spesielt yngre mennesker, utført i samarbeid med forskningsinstituttet Nielsen.

Blant annet skal en intern undersøkelse i 2020, Project Mercury, ha blitt lagt ned da det viste seg at Facebook er skadelig for den mentale helsen, nærmere bestemt at det å slutte helt å bruke Facebook ga lavere nivåer av angst, ensomhet og depresjon. Studien ble aldri publisert, men erklært "besudlet" på grunn av "eksisterende mediefortelling" - en begrunnelse som mangler ethvert vitenskapelig grunnlag.

Ifølge Reuters inkluderte rettsdokumentene uttalelser fra ansatte som kalte studien "gyldig" - "Nielsen-studien viser kausal innvirkning på sosial sammenligning", og en annen beskrev kanselleringen av studien som "å gjøre forskning og vite at sigaretter var dårlige, og så holde den informasjonen for seg selv."

Dette til tross for at META i en kongresshøring i år hevdet at de ikke hadde noen mulighet til å bevise eller motbevise hvorvidt deres sosiale plattformer er skadelige for tenåringsjenter.

Det er ikke bare Facebook, men også TikTok og Snapchat som er mål for søksmålet som hevder at SoMe-plattformene er klar over risikoen for å skade brukerne, men at de med vilje skjuler denne kunnskapen for foreldre, lærere og brukerne selv.

Anklagene mot Facebook er mange, men omfatter blant annet aktiv utforming av ineffektive sikkerhetsfunksjoner for ungdom, og bevisst blokkering av tester av funksjoner av frykt for at det kan begrense veksten. Et eksempel er at Meta - angivelig - krever 17 forsøk på menneskehandel/sexhandel før brukerkontoen deaktiveres, at de serverer skadelig innhold til tenåringer for å øke engasjementet, og til og med - tilsynelatende - har stoppet interne tiltak for å forhindre at barneforbrytere kontakter mindreårige, fordi det kan skade veksten.

Ikke overraskende prøver Meta nå å få dokumentene unntatt offentlighet. Denne høringen vil være 26. januar.