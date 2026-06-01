Meta ser ut til å jobbe med et AI-anheng og flere smarte briller

Meta utvikler angivelig et AI-anheng og vil begynne å teste det i løpet av det kommende året, ifølge The Information, og rapportert av Engadget. Det kommer også opptil fire nye modeller av smartbriller før utgangen av året.

Meta kjøpte Limitless i 2025, og Limitless var produsenten av en AI-enhet kalt "Pendant". Dette var en Bluetooth-mikrofon som du kan feste på deg og som lytter til og tar opp alt du sier eller hører i løpet av dagen, og den kan gi sammendrag, transkripsjoner og en søkbar database over samtaler og ting du tar opp for deg selv.

Meta planlegger også å utvide utvalget av AI-briller ved å lansere en bedriftsfokusert abonnementstjeneste kalt "Wearables for Work". Tilbudet av smartbriller utvides utover samarbeidet med Ray-Ban og Oakley, for Meta debuterer med et nytt par smartbriller med kodenavnet "Modelo" i juni. I løpet av høsten får vi "Luna" og "RBM2 Refresh". Det fjerde paret kommer i desember, og det kalles "Mojito VIP".

Meta tester angivelig modeller med navnene "Artemis" og "SSG" for fremtidige lanseringer av smartbriller.