Meta setter tredjeparts hodesettprogram på pause for å fokusere på førsteparts VR-utvikling

Hvis du er en fan av ideen om et Meta-hodesett, elsker Horizon OS, men på en eller annen måte ikke vil hente et fra Meta selv, kan det hende du ikke har flaks en stund. Horizon OS-drevne hodesett fra ASUS, Lenovo og andre tredjepartsprodusenter blir nå litt av en fjern drøm, ettersom Meta setter en ubestemt pause på programmet som er ment å bringe tredjepartsenhetspartnerskap fremover.

"Vi har satt programmet på pause for å fokusere på å bygge førsteparts maskinvare og programvare i verdensklasse som trengs for å fremme VR-markedet," sa Meta til Road to VR. "Vi er forpliktet til dette på lang sikt og vil se på mulighetene for partnerskap med tredjepartsenheter etter hvert som kategorien utvikler seg."

Den første kunngjøringen ble gjort for over halvannet år siden, og så ut til å være et stort skritt fremover for å få noen nye store aktører i VR-rommet. Det ser ut til at selv om Meta beholder sin forpliktelse til tredjepartssystemer, er det lite sannsynlig at vi vil se dem på lang tid ennå ved hjelp av Horizon OS.

Foreløpig ønsker Meta å heve sine egne førstepartsdesign, ettersom det finner en ny konkurrent i VR- og AR-rommet takket være at Apple går inn i virtual reality. Vi må vente og se hva som er neste i butikken for Meta, og om det var verdt å forsinke disse spennende nye hodetelefonene massivt.