      Facebooks morselskap Meta sier opp enda flere mennesker, som rapportert av Engadget. Hundrevis flere, faktisk, og Reality Labs-divisjonen er en av de viktigste mottakerne i alt dette.

      Likevel er det kort av de rapporterte 20% reduksjonsplanene for arbeidsstyrken som ble lekket tidligere i mars. Ved utgangen av 2025 var Metas arbeidsstyrke rundt 79,000 ansatte.

      Meta er "ute etter å kompensere for sine kostbare AI-infrastrukturinvesteringer, som inkluderer en plan om å bruke 600 milliarder dollar på datasentre innen 2028", ifølge Engadget. Andre deler av selskapet som er berørt av permitteringer er rekruttering, salg, Facebook og globale driftsdivisjoner.

      I januar mistet Reality Labs over 1 000 personer, og denne nye runden med oppsigelser er en oppfølging av det.

      Samtidig avslører SEC-arkiver at selskapet planlegger et nytt, lukrativt insentivsystem for seks ledere: CTO Andrew Bosworth, CFO Susan Li, COO Javier Olivan og CPO Chris Cox. De er satt til å motta "mer aksjebasert kompensasjon knyttet til ytelse". Dette kan bety opptil 2,7 milliarder dollar for hver leder.

      Meta sier opp hundrevis av ansatte

