Meta stenger Twisted Pixel og Sanzaru Games

HQ

Meta har bekreftet at både Twisted Pixel Games og Sanzaru Games er lagt ned som en del av en større restrukturering innen selskapets Reality Labs-divisjon. Det har også blitt rapportert at Meta ønsker å kutte ytterligere 10% av arbeidsstyrken innen virtual reality for å spare kostnader og skifte mer mot AI.

Twisted Pixel, som blant annet var ansvarlig for Marvel's Deadpool VR og Splosion Man, samt Sanzaru, utvikleren av Asgard's Wrath-serien, har begge blitt bekreftet å ha stengt dørene slik at alle ansatte må gå. Noen av dem tok til sosiale medier for å dele den triste nyheten.

Reality Labs har lidd betydelige tap i flere år, og har vært en del av den større såkalte "metaverse-drømmen", som, som vi vet, ikke akkurat har vært den enorme suksessen som Meta og Mark Zuckerberg opprinnelig håpet på. Dette er ikke første gang Meta har lagt ned VR-team. Ready at Dawn ble lagt ned for bare to år siden på samme måte, men dette markerer virkelig Metas klare skifte bort fra VR-spill.

Vi ønsker alle de som har blitt berørt lykke til i fremtiden