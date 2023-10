Meta vil ta betalt for Facebook og Instagram

HQ

Ifølge en ny rapport fra Wall Street Journal kan både Facebook og Instagram komme til å begynne å ta betalt i EU, i hvert fall for de brukerne som ikke vil tillate at morselskapet Meta samler inn personopplysninger til målrettet reklame. Den nye modellen, angivelig kalt SNA (Subscription No Ads), vil innebære en månedlig kostnad på 14 dollar for dem som ønsker en reklamefri opplevelse på Facebook.

Hvis du vil unngå annonser på flere av Metas plattformer, deriblant Instagram, kommer det en ekstra avgift på ca. 7 dollar per tjeneste. På mobiltelefoner forventes det også at dette vil bli enda dyrere og koste tilsvarende 15 dollar på grunn av Googles og Apples egne avgifter. Hvis dette nye abonnementet blir en realitet vil det bli rullet ut på det europeiske markedet i løpet av de neste månedene.

Er du villig til å betale for Facebook eller Instagram?