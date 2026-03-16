Meta vurderer angivelig store permitteringer for å kompensere for AI-kostnader

Meta kan være på vei mot enda en massiv permitteringsrunde. Ifølge rapporter fra Reuters diskuterer selskapet internt muligheten for å permittere så mye som 20 prosent av arbeidsstyrken, et trekk som kan påvirke så mange som 15,000-16,000 16,000 ansatte globalt.

Årsaken? Det stadig mer kostbare AI-våpenkappløpet. De siste årene har Meta brukt enorme ressurser på kunstig intelligens, datasentre og spesialisert maskinvare i et forsøk på å holde tritt med Google, Microsoft og OpenAI. Ifølge analytikere koster dette selskapet enorme summer, og bare i 2026 kan det beløpe seg til så mye som 135 milliarder dollar.

Dette er imidlertid langt fra første gang Meta har strammet inn beltet. I løpet av kostnadskuttprogrammet "Year of Efficiency" mellom 2022 og 2023 ble over 21 000 jobber kuttet, og selv om det ennå ikke er gitt noen offisiell uttalelse fra Meta, er det angivelig interne diskusjoner på gang. Hvis rapportene stemmer, kan dette være den største permitteringsrunden i selskapets historie.