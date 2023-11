Metacritic: 2023 har vært det beste spillåret på 20 år

HQ

2023 føles litt som innhentingseffekten etter Corona; mange spill har blitt forsinket, og tidligere år har ikke vært fullt så tettpakket som vanlig. Men 2023 føles helt annerledes. Det har blitt gitt ut noen svært gode spill, og ifølge Metacritic er det første gang på 20 år at så mange spill på tjenesten har en score på 90 eller høyere.

Så langt har 25 spill fått 90 eller høyere på Metacritic - og vi har bare så vidt begynt på november. Spill som The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur's Gate III, Alan Wake 2, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4 Remake og ikke minst Cocoon er også i det gode selskap.

Hvis du ser rett utenfor 90+-poengsummen, finner du utmerkede spill som Starfield, Hi-Fi Rush, Dead Space, Final Fantasy XVI, Forza Motorsport og Hogwarts Legacy.

Så hvis du sliter med å velge og finne tid og penger til å gjøre alt, er det greit; 2023 er et av de beste spillårene på 20 år.

Hva synes du? Har 2023 bydd på noen av de beste spillene for deg?