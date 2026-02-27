Metacritic vil kaste ut medier som forsøker å sende inn AI-genererte anmeldelser

HQ

Selv om noen ser på AI som et verktøy som bør brukes, debatteres det heftig på nettet i en lang rekke bransjer om hvordan det skal brukes og hvordan det skal brukes på en ansvarlig måte.

Når det gjelder journalistisk innhold, og i dette tilfellet anmeldelser, har Metacritic tatt et klart standpunkt til innhold som er publisert og sendt inn til plattformen deres, og som på en eller annen måte er generert av kunstig intelligens.

I en uttalelse fra medgrunnlegger Marc Doyle, sendt til Gamereactor, sier han dette:

"Metacritic har vært en anerkjent kilde til anmeldelser i et kvart århundre og har opprettholdt en streng kontrollprosess når vi legger til nye publikasjoner i vårt utvalg av kritikere. I visse tilfeller, for eksempel når en publikasjon selges eller en skribentstab skiftes ut, kan det imidlertid oppstå problemer som plagiat, tyveri eller andre former for svindel, inkludert AI-genererte anmeldelser. Metacritic har som policy å aldri inkludere AI-genererte anmeldelser på Metacritic, og hvis vi oppdager at en slik anmeldelse har blitt lagt ut, fjerner vi den umiddelbart og bryter båndene med den aktuelle publikasjonen på ubestemt tid i påvente av en grundig etterforskning."

Så, hva handler dette om helt konkret? Vel, det er sannsynligvis en god gjetning at dette gjelder Videogamers anmeldelse av Resident Evil 9: Requiem, som ble fjernet fra plattformen etter en mengde kommentarer som beskyldte anmeldelsen for å være AI-skrevet, og for at forfatteren var oppdiktet. Dette ble opprinnelig rapportert av Kotaku.

Det er også en rekke ganske talende skjermbilder av forfattersidene på Videogamer, som sendte inn anmeldelsen, som Metacritic og andre hevder er AI-skrevet.