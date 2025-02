Metal Eden: Høyoktan, hardtslående action

HQ

Høyoktan, hardtslående action som kjennes helt inn til benmargen. Det er nok den beste måten å beskrive Reikon Games' nye førstepersons skytespill, Metal Eden. Med andre ord de samme folkene som ga oss indieperlen Ruiner for mange år siden, og som nå er tilbake med noe som bygger på mange av de samme prinsippene og grunnsteinene. For selv om mye er nytt i Metal Eden, og forskjellene fra Ruiner er tydelige, deler de to spillene mye av den samme essensen.

Den adrenalinfylte opplevelsen ble som kjent vist frem under State of Play nylig i en kort, men innholdsrik teaser, og vi kan nå, etter å ha satt oss ned i noen timer med spillets to første oppdrag, avsløre litt mer. I Metal Eden tar du rollen som Aska, en såkalt Hyper Unit Android, som er sendt ut på et livsfarlig oppdrag for å redde menneskeheten, alt for å avdekke den store hemmeligheten bak et prosjekt som ganske enkelt kalles Eden. Den monolittiske byen som skulle være sivilisasjonens vugge, har i stedet blitt til en dødsfelle, og Moebius må stoppes for enhver pris.

Rask, straffende og utsmykket med latterlig frekk design.

Men la oss være ærlige her, det er få som kommer til å begynne å spille Metal Eden på grunn av den gripende historien. Nei, vi snakker om åtte unike oppdrag som kombinerer det beste fra Doom og Ghostrunner, både spillmessig og estetisk. Fartsfylte, intense kamper med fokus på futuristisk parkour der du hele tiden må holde deg i bevegelse. Å stå stille er ensbetydende med døden, og din hurtighet og smidighet er derfor direkte avgjørende.

Dette er en annonse:

Forsiktighet belønnes ikke her, og nivåene i Metal Eden, i hvert fall så langt vi fikk spilt, er tydelig designet med tanke på denne intensiteten og de bevegelsesbaserte kampene. Å løpe langs vegger og bruke gripekroker er bare toppen av isfjellet når det gjelder spillets tilnærming til manøvrerbarhet. I tillegg har du også et arsenal av våpen som du kan finjustere og oppgradere mellom oppdragene, samt en rekke moduler, delt inn i tre forskjellige trær, som forbedrer de grunnleggende evnene dine.

Core Power, som gir økt styrke og slagkraft, Core Ripping, som brukes til å trekke ut kjerner fra fiender i kamp - en av Metal Edens definerende mekanikker som gir deg noen taktiske valg, avhengig av hva du velger å gjøre med de bestemte kjernene. De kan enten øke helsen din, kastes tilbake på motstanderne for å lamme dem og gi deg ammunisjon. Til slutt har vi også Body Suit, som øker bevegelsesevnen din. Dette gir deg som spiller muligheten til å skreddersy Aska til din egen foretrukne spillestil.

På tide å oppgradere!

Visuelt minner Metal Eden om både Doom og Armored Core, krydret med neon og en dyster cyberpunk-estetikk. Det er polert og elegant, med mørke industrilandskap og overveldende futuristisk arkitektur. En ekstremt kul visuell stil som også suppleres av et intenst, elektronisk lydspor. Selv om man som spiller ikke så ofte har tid til å stoppe opp, ta det hele inn over seg og virkelig sette pris på de storslåtte miljøene.

Dette er en annonse:

Det sier seg selv at det fortsatt trenger litt finpuss, men etter den korte tiden vi fikk med Metal Eden å dømme, har Reikon Games noe virkelig fint på gang her. Det er glatt som en pisk, gjennomvåt i en fantastisk, strålende futuristisk design og med en utfordring å matche. Et spill som høyst sannsynlig vil tilfredsstille alle adrenalinjunkier som higer etter intense, stemningsfulle opplevelser som, for det er ingen tvil om at Metal Eden kan være en av årets deiligste og mest oppslukende opplevelser.

Metal Eden er planlagt utgitt den 6. mai til PC, PlayStation 5 og Xbox Series X/S.