Metal Gear-produsent snakker om "ubestemte" planer for flere remakes

Hvis du har avsluttet gjennomspillingen av Metal Gear Solid Delta: Snake Eater og har lurt på hva som er neste fra Konami, har vi nå litt av en oppdatering. I en samtale med den japanske publikasjonen Real Sound avslørte Metal Gear -produsent Noriaki Okamura at det for øyeblikket er uklart om det blir flere nyinnspillinger, på grunn av utfordringene med å ta de originale verkene og bringe dem til live igjen.

På spørsmål om hva som vil være i vente for Metal Gear -veteranene i fremtiden, forklarte Okamura: "Akkurat nå tenker jeg på hva jeg skal lage neste gang. Med Metal Gear har jeg klart å skape en mulighet for nye mennesker til å oppleve arbeidet mitt, så det vil jeg fortsette med.

"Vi har imidlertid ikke bestemt oss for hva vi skal lage ennå. Det kan bli nyinnspillinger, men vi kan også prøve oss på nye verk. Metal Gear-serien er som videospillhistorien, og den spenner fra pikselkunst til filmatiske uttrykk, så remake-metoden og uttrykksmetoden for hvert verk er forskjellig. Vi har ikke tenkt å bruke metodikken vi skapte for MGS Delta på alle verkene våre, men vi vil heller vurdere den beste metoden for hvert verk."

Han fortsetter med å legge til at selv om han er sikker på at utviklingsteamet "oppnådde en kvalitet som vil være fornøyelig for moderne spillere uten å gå på akkord med appellen til tidligere titler" med Snake Eater, legger han også til når han blir spurt om en Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots nyinnspilling at det ville være vanskelig å levere dette prosjektet.

"Maskinvaren på den tiden krevde en ganske spesiell konstruksjon for å levere 3D-ytelse med den teknologien som var tilgjengelig på den tiden, og MGS4 hadde også en ganske spesiell kode ... Det ville vært ganske vanskelig å få det til nå (ler)."

Så kanskje du må nøye deg med det originale spillet hvis du vil sjekke ut neste kapittel i den berømte serien. Men kunne du tenke deg å se en nyinnspilling av Metal Gear Solid 4?