Metal Gear Solid 2 og Metal Gear Solid 3 fjernes midlertidig

HQ

Ryktene om at et Metal Gear Solid-spill skal få en remake har gått i lang tid og ble bare enda sterkere da vanligvis veldig pålitelige Andy Robinson hos Video Game Chronicle hevdet at det er Metal Gear Solid 3: Snake Eater som skal lages fra bunnen av. Samtidig avslørte han at det er planer om å pusse opp de andre originale MGS-spillene også, så da gir dagens nyhet ekstra mening.

Konami forteller nemlig at Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (inkludert Substance), Metal Gear Solid 3: Snake Eater og pakker hvor de er inkludert har blitt fjernet fra en rekke digitale butikker siden rettighetene til å bruke klipp fra virkeligheten har gått ut på dato. Det som gjør dette ekstra interessant er at det japanske selskapet hevder dette bare blir midlertidig siden det vil prøve å fornye lisensene. Ville Konami virkelig brukt tid og penger på dette for spill som ikke akkurat selger masse i disse dager om det ikke var snakk om en remake og remastere?