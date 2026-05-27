Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots-remaster løser spillets mest irriterende problem

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots får sitt mest irriterende problem løst som en del av remasteren i Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2. PS3-spillet ble sterkt rost for sin utrolige historie, stealth action gameplay, og grafikken. Det var et massivt spill, men Kojimas visjon var storslått, noe som betyr at det ikke nødvendigvis var plass til at alt kunne lastes inn på en gang.

I remasteren er de uhyrlige lastetidene fra originalen fikset. I en første titt på spillingen hos Washagana TV (via Wccftech) ser vi at det ikke er noen ventetid mellom handlingene, mens i originalen ville spillet slette data fra historien du hadde fullført så langt for å gjøre plass til spillet som fortsatt var igjen å spille.

Innlastingstidene er utrolig raske, noe du kan forvente med tanke på de generasjonssprangene vi har sett i teknologi siden Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots ble utgitt. Det er verdt å merke seg at det er en forskjell mellom installasjonstidene og lastetider generelt, ettersom installasjonen av de ytterligere handlingene var det som forårsaket mange problemer tilbake ved lanseringen. Likevel er disse forbedringene velkomne, og de vil gjøre det lettere å overbevise den vennen som fremdeles ikke har gitt Metal Gear Solid en sjanse til endelig å plukke opp spillene og spille dem.

I spillet ser vi dessuten at iPod-en gjør en overraskende retur, og det er et nytt tilbake til hovedmenyen-alternativ, noe som også er kjærkomment. Vi kommer garantert til å se flere kjærkomne forbedringer når spillet slippes i august.