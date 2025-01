Metal Gear Solid Δ: Snake Eater får en dobbel dose Funko Pop i dag

HQ

Vi vet fortsatt ikke når Metal Gear Solid Delta: Snake Eater vil bli utgitt, annet enn at det skal skje i år. Men nå kommer et lite tegn som muligens kan tolkes som at lanseringen nærmer seg. Funko Pop har nemlig annonsert og sluppet statuetter basert på både The Boss og Naked Snake - som jo er nøkkelkarakterer i den etterlengtede nyinnspillingen.

Ofte ønsker man slike ting i forbindelse med hete begivenheter og utgivelser for å få synergieffekter, så med litt flaks tar det ikke altfor lang tid før Konami kommer med en konkret utgivelsesdato.

Det er ikke de eneste Funko Pop-nyhetene vi har fått i dag heller, for det er også mye bra for fans av Teenage Mutant Ninja Turtles, spesielt de som elsker The Last Ronin (og hvem gjør ikke det?). Ta en titt på Metal Gear- og Turtles-figurene i trådinnleggene nedenfor.