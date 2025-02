Metal Gear Solid Δ: Snake Eater får et eksklusivt minispill på Xbox

HQ

I går kveld fikk vi endelig både en utgivelsesdato og en ny titt på den vanvittig lovende nyinnspillingen Metal Gear Solid Δ: Snake Eater - sistnevnte inkluderte minispillklassikeren Snake vs Monkey. Men Ape Escape er et Sony-merke, så betyr dette at vi kan se frem til disse PlayStation-ikonene på Xbox?

Nei, det gjør det ikke. Som Wario64 og andre har påpekt, vil det være et annet minispill for Xbox, og en silhuett i Xbox-traileren avslører hvem som spiller hovedpersonen i det ... som tilfeldigvis er Bomberman. Om dette minispillet skiller seg ut på flere måter enn bare figuren gjenstår å se, men å dømme etter kommentarer på sosiale medier er mange veldig begeistret for Bomberman som et alternativ og sier at dette betyr at de får begge utgavene.

Hva synes du, spiller det noen rolle, eller vil du heller ha minispillet Snake vs Monkey eller det nye med Bomberman?

Sjekk ut traileren for Xbox-versjonen nedenfor, der Bomberman introduseres med det som på fagspråket kalles "a big fu***ng explosion".