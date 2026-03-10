Metal Gear Solid Δ: Snake Eater har nå solgt 2 millioner enheter

HQ

I månedene som har fulgt siden Metal Gear Solid Δ: Snake Eater ble lansert i august 2025, har vi sett spillet bli ganske vellykket i fansenes øyne. Nyinnspillingen av den ikoniske tittelen nådde ganske raskt en million solgte eksemplarer, og det har ikke stoppet der heller, da Konami nå bekreftet at den nettopp har nådd milepælen på to millioner solgte eksemplarer.

Dette har blitt bekreftet i et innlegg på sosiale medier som etter oversettelse forklarer at milepælen ble nådd 17. februar, og at dette inkluderer de fysiske og digitale utgavene av spillet.

Denne suksessen har imidlertid hatt en pris, da det ser ut til at flerspillermodusen ikke har vært spesielt vellykket, og tilsynelatende er død og ignorert av spillerne allerede ...

Har du spilt Metal Gear Solid Δ: Snake Eater ennå? Hvis ikke, ikke gå glipp av anmeldelsen vår.