Metal Gear Solid Δ: Snake Eater: Naked Snake er tilbake og bedre enn noensinne

Jeg har egentlig aldri hatt tålmodighet for Metal Gear. Jeg er den typen spiller som skyter først og stiller spørsmål senere. Det er derfor jeg er en utmerket Guardian eller Vault Hunter. Så når jeg blir bedt om å ta det med ro, kartlegge omgivelsene og planlegge en måte å metodisk eliminere eller unngå farene som står i veien for meg, har jeg en tendens til å floppe. Stealth-action har aldri vært min sterke side, men det hindret meg ikke i å gi alt jeg hadde på Metal Gear Solid Δ: Snake Eater under en forhåndsvisning i London for et par uker siden.

For alle som ikke er klar over det, er dette en nyinnspilling av det tredje (mainline) spillet i action-stealth-serien skapt av Hideo Kojima. Det tar Naked Snake inn i jungelen i Russland i et forsøk på å hente ut en avhoppet og nå fanget russisk vitenskapsmann fra KGBs grep, alt under den kalde krigens høydepunkt. I demodelen fikk jeg oppleve Virtuous Mission frem til det punktet på hengebroen. De som har spilt det originale spillet, vil være godt kjent med... I hovedsak fikk jeg proppet tonnevis av historie og narrativ ned i halsen gjennom mellomsekvenser og radiodialog, ble introdusert for de ulike karakterene, lærte det grunnleggende gameplayet (nok en gang i en radiodialogmelding...), og fikk deretter sette mye av denne lærdommen - hvis man kan kalle det det - ut i livet på noen få nivåer okkupert av ondskapsfulle dyr og dødelige fiendtlige soldater.

Målet var å bruke de forbedrede stealth-elementene i denne nyinnspillingen til å krype og snike seg gjennom kratt og ødelagte strukturer for å unngå fiender eller ta ned intetanende trusler uten å varsle sine allierte. Siden dette er et svært hemmelig oppdrag, har Naked Snake ingen andre verktøy til rådighet enn en bedøvelsespistol med begrenset ammunisjon og en støvlekniv. Så hvis du forventer å fylle opp med ammunisjon til automatgeværet og løpe og skyte deg gjennom jungelen, vil du bli svært skuffet - og du vil også spille feil spillserie.

Hvis du setter din ære i å forbli en hvisking i vinden, en skygge i natten, er Metal Gear Solid Δ: Snake Eater spillet for deg. Konami har brukt moderne spilldesign og mekanismer til å oppgradere og forbedre på nesten alle fronter i denne forbindelse. Naked Snake kan endre kamuflasje for å passe bedre inn i de forskjellige miljøene, du kan veksle mellom tredje- og førsteperson for å få et bedre overblikk over situasjonen ved hjelp av den såkalte Intrusion View, dra nytte av fordelene med svært kompleks og effektiv 3D-lyd, og alt sammen i en verden som er forbløffende detaljert og proppfull av finurligheter til det ytterste. Dette er en nyinnspilling i ordets rette forstand, ettersom den har tatt et elsket originalprodukt og brakt det til nåtiden ved å inkludere og bruke et så rikholdig utvalg av moderne spillmekanikker og systemer. Og for de som lurer på hva som forblir det samme, har jeg noen gode nyheter å dele med deg.

Den sprø dialogen og den rasende japanske handlingen er her og fullstendig bevart. Snake møter fremdeles fiender som kan bruke elementene eller oppfører seg som om de hører hjemme i Final Fantasy og sannsynligvis kjører motorsykkel mens de bærer en Buster Sword. Dialogen er fremdeles tåpelig og selvmotsigende, med en personlig favoritt når teamet blir fortalt kodenavnene sine i tilfelle radiofrekvenskommunikasjonskanalen deres blir kompromittert, bare for at Snake to minutter senere presser kvinnen Para-Medic for å få hennes virkelige navn ... Det er fortsatt de karakteristiske Metal Gear -øyeblikkene og designelementene som mange ville fryktet hadde blitt oppdatert eller tatt opp i en moderne nyinnspilling, og ærlig talt kan du ikke gjøre annet enn å applaudere Konami for deres beslutning om å forbli så autentiske som mulig.

Riktignok er det noen få elementer der denne nyinnspillingen kunne og burde ha tatt sjansen til å faktisk oppdatere og forbedre sine rudimentære måter. Tutorialene for det første er helt avskyelige, på samme måte som en timelang forelesning er en elendig måte å undervise på. Her er det mulighet for å introdusere mekanikken til spilleren mens han eller hun takler de første fiendene, på samme måte som de fleste moderne spill gjør, men i stedet er spillet stappet inn i minutter på minutter med radioprat der de overvåkende karakterene forteller Snake at de skal klatre opp stiger ved å "trykke på Action-knappen" og så videre...

Heldigvis har Konami lagt ned mye arbeid i å forbedre kontrollskjemaet for Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, og det vises. Spillet er faktisk morsomt og responsivt å spille nå, i stedet for å være bygget på en slik måte at det er uklart om det er meningen at det skal spilles med en fight stick, D-pad eller et racingratt. Riktignok var det eldre kontrollskjemaet et produkt av sin tid, og det samme kan sies om denne kontrollpakken, der bevegelse og kamerakontroll er på motsatte analoge pinner, sikting og avfyring bruker avtrekkerne, og resten av inngangene er delt mellom de forskjellige andre knappene som finnes på en moderne kontroller.

Så selv om jeg ikke er en stor fan av opplæringssystemet og har et litt kjærlighet og hat-forhold til dialogen, ser resten av denne nyinnspillingen ut til å være helt topp. Det er fantastisk, kjører bra og uten problemer med 30 bilder i sekundet på Quality Mode takket være det langsommere tempoet, er overveldet av detaljer, har oppdateringer på de fleste stedene der det trenger det, bevarer områdene som trengte å bli bevart, og har til og med noen ekstra tilleggsfunksjoner som bare gjør det enda litt mer oppslukende, for eksempel kampskader som Snake bærer gjennom hele resten av spillet. Jepp, hvis du blir skutt i armen i det første oppdraget, vil Snake bære med seg skuddskaden helt til rulleteksten, men heldigvis er dette for det meste kosmetisk og gjør at du ikke blør helse hele tiden.

Hvis du spilte den nylige remastered-samlingen og syntes det var veldig utfordrende å nyte spillet i sin arkaiske form, er denne nyinnspillingen absolutt en å se etter, og vil uten tvil være et av de beste spillene å se opp for når det til slutt kommer.