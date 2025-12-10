Metal Gear Solid Δ: Snake Eater støtter nå Play Anywhere

HQ

Etter at Microsoft og Asus lanserte den bærbare enheten ROG Xbox Ally, har Play Anywhere-konseptet blitt enda viktigere for Microsoft. Tidligere var det mer en hyggelig bonus å få kjøpt spill til både PC og Xbox, men nå som de har en bærbar PC-basert Xbox-enhet og en ny Xbox på vei som ryktes å være bygget på samme premisser, er Play Anywhere blitt et must.

Derfor støtter nå flere og flere spill dette, ikke bare Microsofts egne, men også fra tredjeparter. Den siste til å slutte seg til rekkene er Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, som bemerket av Xbox-innsider Klobrille på Bluesky. Dette betyr at hvis du har kjøpt (eller planlegger å kjøpe) denne nyinnspillingen for PC via Microsoft Store eller Xbox, kan du nå flytte spillet ditt mellom formater med de samme lagringsfilene og profilene.

Vi krysser fingrene for at dette blir standard, slik at det blir mulig å spille titlene dine på flere typer maskinvare.

