Metal Gear Solid Δ: Snake Eater vil ha to kontrollskjemaer, og det vil påvirke vanskelighetsgraden

HQ

Nye detaljer for Metal Gear Solid Δ: Snake Eater blir utgitt av Konami etter visningen på Tokyo Game Show. Denne gangen, i et intervju med Famitsu av produsent Noriaki Okamura, har det blitt avslørt at spillet vil inneholde to kontroll- og kamerasystemer, som faktisk tilbyr to vanskelighetsgrader.

Det originale spillet hadde et fast kamera, og det har blitt bevart i nyinnspillingen, med tittelen "Legacy Style".

Samtidig er det lagt til en "New Style", som ligner på tredjepersonskameraet fra Metal Gear Solid 3: Subsistence, men som er litt forskjøvet bak skulderen til Naked Snake, noe som gjør det lettere å bytte til en tredjepersonsmodus med sikting over skulderen.

Som Automaton trasnlert fra japanske medier, "den nye stilen gir et bredere, lineært synsfelt, og du kan skyte mens du beveger Snake, noe som gjorde vanskelighetsgraden lavere enn vi hadde forventet."

"Men hvis vi skulle justere ting for å matche den nye stilen, ville det gjøre Legacy-stilen for vanskelig", la han til. "Derfor bestemte vi oss for å dele de to spillstilene."

Det er ennå ikke kjent om spillerne vil kunne veksle fritt mellom de to spillestilene under spillingen, men det er kanskje ikke tilfelle, ettersom vanskelighetsgraden med Legacy-stilen vil være lik det opprinnelige spillet, mens den nye Modern-stilen betyr at de har måttet gjøre noen justeringer for ikke å gjøre spillet for enkelt.