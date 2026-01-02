Metal Gear Solid Δ: Snake Eaters flerspillermodus kan være død allerede

HQ

Kan noe spill som ikke er Fortnite eller Counter-Strike opprettholde en jevn spillerbase i disse dager? Det begynner å føles som annenhver uke vi snakker om en flerspillertittel som ikke kan holde spillerne rundt, og nå er dagens tema Fox Hunt-modus i Metal Gear Solid Δ: Snake Eater.

Fox Hunt ble lansert i en gratis oppdatering i oktober i fjor, og her kan spillerne spille mot hverandre i spill der de må bruke sine snikende og taktiske evner. Det er en ganske morsom tid hvis du kan snekre sammen spillerne du trenger, men som rapportert av TheGamer og lagt ut av innholdsskaperen Stealth, begynner det å bli litt av en utfordring.

Spillere på Steam sier at de ikke klarer å finne lobbyer, og selv de som har lagt inn hundrevis av hus siden Fox Hunt ble lansert, har sagt så tidlig som i forrige måned at det forventes lange ventetider.

Vi får se om Fox Hunt kan komme seg etter dette tapet av spillere, men med så mange spill som kjemper om folks oppmerksomhet nå for tiden, ser det ut til at selv en stor franchise som Metal Gear sliter med å holde på spillerne sine.