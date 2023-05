Metal Gear Solid: Master Collection inneholder også de to første spillene.

HQ

Konami druknet oss ikke akkurat i informasjon da Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 ble avduket på PlayStation Showcase i går kveld, så fansen satt igjen med en del spørsmål. Nå har vi fått svar på to av de største.

Det japanske selskapet bekrefter i en pressemelding at Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 ikke bare inneholder Metal Gear Solid HD Collection-versjonene av Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty og Metal Gear Solid 3: Snake Eater, men også Metal Gear og Metal Gear: Solid Snake også. Vi får i tillegg vite at alle spillene har "minimale endringer i opphavsrettsbeskyttet innhold", til tross for at disse scenene var årsaken til at Sons of Liberty og Snake Eater ble fjernet fra digitale butikker i 2021.