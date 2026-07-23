Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 er gratis å spille denne helgen for Game Pass-abonnenter

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Før hver helg tilbyr Microsoft et utvalg på vanligvis tre spill som kan lastes ned og spilles uten ekstra kostnad av alle med Game Pass (uansett om du har Essential, Premium eller Ultimate, og i noen tilfeller er alt du trenger en Xbox) gjennom et program kalt Free Play Days. Her på Gamereactor rapporterer vi vanligvis når det finnes bedre tilbud, og det er akkurat det de har i dag.

Fra og med nå kan du spille fem spill, hvorav to krever et hvilket som helst Game Pass-nivå, og tre er tilgjengelige for alle.

Her er hele listen



Bleach: Rebirth of Souls (gratis for alle Xbox-spillere)



Killing Floor 3 (gratis for alle Xbox-spillere)



Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 (krever et hvilket som helst Game Pass-nivå)



Tides of Tomorrow (krever et hvilket som helst Game Pass-nivå)



Alle disse spillene er nå tilgjengelige for nedlasting og kan spilles gratis frem til kl. 09.00 CEST mandag morgen. Det er også et tilbud på alle disse titlene frem til da, og hvis du velger å kjøpe et av dem, får du beholde lagringsfilen din.

Det femte spillet er For Honor, som er inkludert uten krav om Game Pass, og du kan beholde det frem til 4. august, så sørg for å spille det så mye du vil.