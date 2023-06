Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 lanseres i oktober

Konami delte overraskende lite informasjon da Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 ble annonsert på PlayStation Showcase, og vi fikk ikke engang vite at de to første Metal Gear-spillene er inkludert, hvilke plattformer det kommer til eller når det kommer. De to siste har vi nå fått svar på.

Denne nye traileren avslører at Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 lanseres på PC, PS5, Xbox Series og Nintendo Switch 24. oktober. Det er en litt merkelig avgjørelse med tanke på at Metal Gear Solid kom til Nord-Amerika den 20. oktober i 1998, så å ikke slippe denne samlingen fire dager tidligere er bare latterlig. Ikke at det hindrer meg i å få gåsehud av å se disse scenene og lytte til musikken.