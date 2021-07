Metal Gear-skaperen liker ikke PlayStations Director's Cut

Med Death Stranding Director's Cut og Ghost of Tsushima: Director's Cut har Sony fått det til å virke som om de har en klar plan om å bringe en rekke PlayStation 4-spill til PlayStation 5 med grafiske forbedringer og mer innhold. En fin idé selv om man alltids kan diskutere prisen, men til og med navnevalget skaper debatt.

Blant annet har Hideo Kojima, skaperen av blant annet Metal Gear-spillene og Death Stranding, bestemt seg for å gå på Twitter for å skrive følgende om Death Stranding Director's Cut:

"En "Director's Cut" av en film er en ekstra redigering av en nedkortet utgave som enten ble sluppet motvillig siden regissøren ikke hadde rett til å redigere den eller siden lengden måtte kuttes ned.

I spillet handler det ikke om hva som måtte kuttes, men hvilke ekstra ting som ble produsert som ble inkludert. the game, it is not what was cut, but what was additionally produced that was included. "Delector's Plus"? Så personlig liker jeg ikke kalle det "Director's Cut"."

Kojima-san legger altså ikke skjul på at han synes navnevalget er misvisende, noe jeg kan forstå. Spørsmålet mitt blir uansett: er det uansett et godt valg? Er det kult at Sony har en egen strategi og plan for dette? Hva kunne eventuelt vært et annet navn?