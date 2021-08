Metal Gear-veteran lager nytt spill hos Konami

HQ

Når vi har skrevet om Konami de siste årene har det oftest vært kjipe nyheter for oss gamere. Den tidligere spillgiganten ser dessverre ut til å ikke bry seg noe særlig om oss lengre.

Men den siste tiden har det kommet en del rykter om at Konami samarbeider med andre utviklere for å skape nye deler i deres mange klassiske serier, og nå har vi til og med fått et tegn på at de faktisk kan være på vei til å gjøre noe selv. Det er Metal Gear-veteranen Ikuya Nakamura (involvert i serien helt siden Metal Gear Solid ble lansert i 1998, men også i mange andre viktige titler) som fortsatt er igjen hos Konami og som nå har avslørt i sin Twitter-beskrivelse at han lager et spill i rollen som både spilldesigner og forfatter (oversatt fra japansk til engelsk med Google):

"After working as a pixel art, character designer, art director, director, scenario, planner, deputy director, etc., the title currently in charge is game design and scenario."

Vi antar at det er noe Metal Gear-relatert med tanke på hans CV og håper på en ordentlig sjette installasjon med Solid Snake, men det kan selvsagt vøre noe helt annet også.

Takk, Reddit