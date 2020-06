Metal: Hellsinger blander Doom og Rock Band på kul måte

Tidligere i år annonserte David Goldfarb og resten av gjengen i The Outsiders seg for å legge vikingspillet Darkborn på is for å fokusere på noe annet, og jeg kan forstå avgjørelsen etter å ha sett kveldens trailer.

De tidligere Battlefield-utviklernet avduket nemlig Metal: Hellsinger under IGN Summer of Gaming Show, og ved å blande gameplayet fra Doom, Bulletstorm og Guitar Hero har de i alle fall vekket min interesse. Her vil du få poeng for å drepe fiender på brutale måter, men både poengene og skaden blir større om du timer handlingene dine i takt med heftig musikk fra en rekke kjente metal-artister.