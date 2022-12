HQ

Til tross for at selve spillet varierer litt i kvalitet er det mange som har lengtet etter et Doom-inspirert spill hvor musikken passer så godt som i Metal: Hellsinger, så det er godt å se at de som ønsker å gi oss slikt opplever suksess.

Gjengen i The Outsiders forteller nemlig at Metal: Hellsinger allerede har blitt prøvd av over 1 million spillere, så da er det kanskje lov å håpe på at det kommer enda mer innhold til det veldig musikkbaserte spillet etter hvert.