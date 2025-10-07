Metal: Hellsinger utvikleren The Outsiders legger ned

HQ

Hvis du likte tiden din med det dunkende og hardtslående rytmeskytespillet Metal: Hellsinger da det kom i 2022, har vi litt dårlige nyheter å dele, ettersom utvikleren bak spillet offisielt legger ned.

Som avslørt i en uttalelse fra grunnlegger og kreativ direktør, David Goldfarb, vil The Outsiders stenge dørene for godt, alt fordi den nylige bølgen av permitteringer som har påvirket morselskapet Funcom også har påvirket studioet.

I kunngjøringen om nedleggelsen av studioet fra Goldfarb forklares det slik "Jeg har ikke hatt mye tid til å bearbeide nyheten, men alle vi i The Outsiders og Funcom Stockholm har blitt påvirket av permitteringene i Funcom, og vårt 10 år gamle studio vil stenge.

"Mange av oss hadde overlevd en nær-døden-studioopplevelse da Darkborn ble kansellert, og på grunn av dette teamets lojalitet og nektelse av å slutte, ble Metal: Hellsinger født. Det vil alltid være et høydepunkt for meg personlig, og jeg vil for alltid være takknemlig for at vi fikk det til, og for det fantastiske teamet og partnerskapet som fikk det til å skje."

Goldfarb avslutter med å legge til at "vi gir ikke opp" og at "vi kommer til å fortsette i en ny form". Derfor søker de nå etter hjelp for å få laget gjennom denne tøffe perioden.