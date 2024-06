Metal Slug Attack Reloaded kunngjort og utgitt

Metal Slug Attack ble utgitt for åtte år siden for Android og iOS, og var aktivt i syv år til serverne ble stengt i fjor. Men SNK mente tydeligvis at denne tittelen fortjente en ny sjanse.

Derfor har Metal Slug Attack Reloaded nå blitt annonsert og utgitt for PC, PlayStation, Switch og Xbox, slik at vi kan glede oss over tårnforsvarsinspirert action med masse ekstra innhold. Hvis en mer strategisk tolkning av en av spillverdenens mest actionfylte franchiser høres merkelig ut, kan du sjekke ut traileren nedenfor for å få en bedre idé om hva dette handler om.