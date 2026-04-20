Metal Slug feirer 30-årsjubileum med en nyutgivelse av det første spillet og kunngjøringen av "fremtidige prosjekter"

Hvis du setter deg ned ved en arkademaskin nå og spiller Metal Slug, vil du kanskje bli overrasket over hvor godt denne tittelen har tålt tidens tann, både visuelt og med tanke på det frenetiske og morsomme gameplayet. Det er ikke rart at serien har holdt seg i live i den kollektive fantasien, selv om nyinnspillingene og nyutgivelsene kommersielt sett har bleknet noe over tid, og konkurrert på moderne systemer. Men det kan være i ferd med å endre seg.

SNK støtter ikke bare den nylige kunngjøringen om Neo Geos tilbakekomst med Neo Geo AES+, som inneholder en hvit spesialutgave og en Metal Slug-kassett. De har også lansert en ny nettside som feirer seriens 30-årsjubileum, og annonsert nye titler i horisonten:

"For å feire 30 år med Metal Slug-action skal vi revitalisere og relansere serien med et bredt spekter av spennende prosjekter, inkludert nye initiativer i videospillverdenen!"

I tillegg til den nye nettsiden har det også blitt lansert en nostalgisk hyllestvideo som ser tilbake på serien og takker fansen for støtten, og som avsluttes med et klart budskap: "Mission Reboot" og "A New Mission Awaits". Hva synes du om en ny Metal Slug-utgave?