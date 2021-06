Metal Slug gjør comeback i form av Metal Slug Tactics

Metal Slig er tilbake. Nylig, under gårsdagens Summer Game Fest Kickoff Live, ble Metal Slug Tactics annonsert med en meget stilig trailer. Som tittelen antyder er dette kort sagt Metal Slug i et taktisk format.

Serien har faktisk tidligere utforsket strategissjangeren, men det var til mobiler helt itlbake i 2009. Vi har enda ikke fått noen lanseringsdato for spillet, men vi vet at det utvikles av Dotemu, studioet bak blant annet Wonder Boy: The Dragon's Trap og Streets of Rage 4, i samarbeid med franske Leikir Studio.