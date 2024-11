Metal Slug Tactics, Goat Simulator Remastered og Microsoft Flight Simulator 2024 kommer til Game Pass

HQ

Du kjenner kanskje rutinen nå: En ny måned betyr at Microsoft avslører hva Game Pass -abonnenter kan forvente seg i løpet av de to første ukene. November 2024 er naturligvis ikke annerledes i så måte, og etter en helt fantastisk oktober (som ga oss titler som Call of Duty: Black Ops 6, Sifu og Trials of Mana, blant mange andre), ser det ut til at vi har nok en godbit i vente.

Vi kan se frem til nyheter som oppfølgeren til Microsoft Flight Simulator 2024, den remastrede versjonen av Goat Simulator, og til og med en taktisk versjon av klassikeren Metal Slug.

Ta en titt på hele listen nedenfor (spill med * vil ikke være tilgjengelige for Game Pass Standard ved ankomst) :



Metal Slug Tactics (Cloud, Xbox og PC) - November 5*



Go Mecha Ball (Xbox) - 6. november



Harold Halibut (Xbox Series S/X) - 6. november



The Rewinder (Xbox) - 6. november



Turnip Boy raner en bank (Xbox) - 6. november



Goat Simulator Remastered (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 7. november*



Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, PC og Xbox Series S/X) - 19. november*



Som vanlig er det også fordeler for abonnenter, som denne gangen inkluderer 1600 UFC Points å kreve for EA Sports UFC 4. Les mer om alt dette på Xbox Wire.

Dessverre er det også noen spill som forlater Game Pass. Sørg for å spille dem før de fjernes 15. november, og Game Pass -abonnenter har også opptil 20 % rabatt på dem hvis du vil beholde noen av dem.