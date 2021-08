Metal Slug Tactics slippes på Switch i 2022

Metal Slug-fansen fikk seg en gledelig overraskelse på E3-messen da Leikir og Dotemu avslørte et mer strategi- og roguelike-fokusert spill i serien kalt Metal Slug Tactics, men enkelte ble nok litt skuffet over å kun høre om en PC-utgave og ikke noe snakk om lanseringsdato. I kveld ble dette rettet litt på.

Jeg skriver litt siden Nintendo sin Indie World-sending ga oss en ny gameplaytrailer fra Metal Slug Tactics som avslører at spillet også skal slippes på Nintendo Switch, og i samme slengen bekrefter utgiverne at vi må vente til en gang neste år med å få spille det. Å se enda mer av spillet er slettes ikke verst heller, for det ser da virkelig ut som om serien går seg godt i strategiformat også.