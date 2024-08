Metaphor: ReFantazio - Atlus feirer 35-årsjubileum med sitt kanskje største verk

HQ

RPG-sjangeren har så langt hatt et av de beste årene jeg kan huske. Muligens det beste i dette tiåret. Vi har hatt historier av alle slag, mer variasjon og fortellinger enn noen andre, og også flotte, gjennomførte serier som har gjort comeback, delvis eller fullstendig. Og Atlus har vært en svært aktiv deltaker i alt dette. Først da de i februar ga ut Persona 3 Reload, en flott nyinnspilling som noen savnet en senere DLC-utgivelse, og også med den "definitive" versjonen av SMT V, kjent som Shin Megami Tensei V: Vengeance. Og selv om disse to titlene alene kunne opprettholde studioets 35-årsjubileum, er det fortsatt en til som gjenstår. Den store. Metaphor: ReFantazio blir etter alt å dømme studioets største spill til nå, og det er store ord fra teamet som revolusjonerte og satte JRPG tilbake på kartet i Vesten med Persona 5.

Jeg har med nesten religiøs interesse fulgt hver eneste detalj som har blitt sluppet siden kunngjøringen, og da jeg ble spurt om jeg ville bli med på en omvisning for å prøve spillet i fire timer, nølte jeg ikke et øyeblikk. Sega satte meg på et fly og sendte meg til New York for å prøve Metaphor: ReFantazio. Jeg trengte å føle om spillet kom til å la seg definere av andre navn, om det ville nøye seg med å gi spillerne det de forventet, eller om det hadde en egen enhet. Og jeg fikk svaret.

Sega/Atlus tok ikke engang lett på valget av sted til et titalls medier fra hele verden for å teste spillet. Før det ble et nygotisk kunstgalleri, var Angel Orensanz Foundation den eldste synagogen i New York, og jeg tar dette som et viktig faktum for å begynne å snakke om spillets narrativ og dets verdensbygging. Metaphor: ReFantazio er som et blikk gjennom et fantastisk speil på vår egen verden. Universet vårt eksisterer faktisk i det forente kongeriket Euchronia, men for befolkningen der er vi ikke stort mer enn gamle kjerringhistorier, oppdiktet, en fantasi. Men i deres verden, som i vår, er det dyptgripende forskjeller i sosiale, rasemessige og åndelige oppfatninger. Hovedpersonen vår, den første som har stemmeskuespill i hele spillet hos Atlus, tilhører en rase eller etnisitet som kalles Elders (eller Elda), som er foraktet av resten av verdens sansende arter, og hvis oppgave er å bevise for alle at han kan være den rettmessige kongen av landet, med folkets anerkjennelse. Jeg er kanskje på gyngende grunn her, men for meg var forbindelsen mellom de undertrykte folkene i vår verden (i hvert fall i et historisk perspektiv fra før andre verdenskrig) og rasene i Euchronia tydelig.

Men før vi tok fatt på denne turneringen om tronen, begynte Metaphors omfattende demo med at vi satte oss ned med en Xbox-kontroller i hånden og skrudde på spillet i begynnelsen av spillet. Jeg likte at de gjorde det, for vanligvis i demoer prøver de å utelate viktige deler av fortellingen for å fokusere mer på spillingen, og her hadde vi alt. Skjermen går over i svart, og det er da en "mystisk" forteller spør oss om hva vi tror om fantasien, og om den har reell makt i verden, eller om den bare er et fantasifoster for å underholde oss. Det er litt oppsiktsvekkende at han starter med å spørre oss om disse filosofiske spørsmålene, og da jeg spurte Atlus-medarbeiderne som sto nærmest oss om dette virkelig var relevant nå, trakk de bare på skuldrene og smilte.

Etter en kort åpningssekvens, der hovedpersonen vår og hans uatskillelige følgesvenn, feen Gallica, er strandet midt i en ørken omgitt av dødelige monstre, begynner spillet. Kongen av Euchronia har nettopp blitt myrdet, og i skyggene beveger det seg krefter som både vil overta tronen (og de magiske kreftene som følger med) og beskytte den. På et hemmelig oppdrag for kronprinsens beskyttere angriper en gruppe banditter karavanen, og vi må flykte fra dem og begi oss ut i Tradias villmark. Metaphor viser oss noen av sine grunnleggende mekanikker her, som en kombinasjon av sanntidsangrep og turbasert kamp som minner mange om Xenoblade Chronicles 3, og litt mindre om de nåværende Final Fantasy VII-spillene. Metaforen gjør det til noe genuint ved å gi det en "Atlus-touch", og kombinerer dette systemet (nyttig for eksempel for erfaringsoppdrett) med det klassiske som populariserte studiet av elementær og fysisk motstand og svakheter i Shin Megami Tensei. Etter vår vandring gjennom ørkenen ankommer vi byen, der målet vårt er å infiltrere hæren for å etablere kontakt med en undercover-karakter.

Denne personen befinner seg i en festning i nord, så sammen med andre rekrutter drar vi av gårde for å forsvare den mot et antatt angrep fra de verste monstrene som befolker denne verdenen, "menneskene". Denne festningen vil fungere som et innledende fangehull og også som stedet der hovedpersonen vekker sin indre kraft ved å overvinne frykten sin: Hans arketype. Igjen finner vi reminisenser med Monolith Softs tittel. Arketypene fungerer nemlig mer som klasser enn som selvstendige enheter, og er nærmere XC3 enn Persona eller SMTs demoner.

Men tilbake til handlingen: Vår hovedperson har blitt venn med en annen rekrutt ved navn Strohl og en gammel soldat ved navn Grius, som også var vår kontaktperson. Når vi snakker med ham, får vi vite om vårt neste oppdrag: å eliminere kongens snikmorder, Lord Louis (general for hæren som kontrollerer kongen) før kroningsseremonien begynner. Vi har fem dager (i spilletid) på oss til å nå hovedstaden og gå opp i nivå underveis. Og så kan jeg begynne å berømme den flytende overgangen mellom dialogsekvenser, mellomsekvenser, kamp og fri utforskning. Ikke at jeg forventet at det skulle gå dårlig, men en av mine hovedkritikker av Shin Megami Tensei V er at den tekniske siden av spillet forringer opplevelsen, selv i Vengeance. Men her pustet jeg lettet ut: Bortsett fra lasteskjermene mellom seksjonene med utforskning av byen, var det ingenting som virkelig tok meg ut av handlingen på noe tidspunkt.

Fremgangen er basert på mer eller mindre regelmessige møter med forskjellige typer fiender, som vi må studere og bli kjent med for å dra nytte av fordelene som våre egne våpen og magi kan tilby, og unngå å komme i trøbbel hvis fienden er på et høyt nivå eller har motstand mot oss. Det ideelle systemet for kamp og utforskning er å trykke på LB-knappen for å starte Gallicas fe-syn. Hvis fienden er markert med blått, kan vi treffe dem direkte og ta dem ut i sanntid med ett eller to treff (vær forberedt på å unnvike minst én gang). Hvis fienden er gul, vil kampen være jevnbyrdig, så benytt anledningen til å slå først og gå deretter umiddelbart inn i troppsmodus for å slå først og ta initiativet i turbasert kamp. Hvis du støter på en fiende som er uthevet i rødt, må du unngå dem for enhver pris, selv om du har flere gruppemedlemmer med full helse og magi (eller Magla, som det kalles i denne verdenen). Det er ikke verdt å bruke magi, helbredende ressurser og muligens miste et gruppemedlem for litt mer erfaring (som uansett ikke er proporsjonal).

Og i løpet av denne reisen, i kamp mot monstre og fiendtlige soldater, får Strohl også en oppvåkning av en arketype. På dette tidspunktet kan vi velge om vi vil beholde vår nåværende arketype eller tildele hver karakter en annen. For å gjøre dette reiser vi til et slags drømmeplan hvor vi møter More, som ville være noe sånt som Igor og Velvet Room i dette universet. Og her vil jeg gjerne snakke om hvordan de har tatt vare på selv den minste detalj i kunstdesignet til Metaphor: ReFantazio. Klassetreet som vi kan låse opp (totalt 40), er organisert rundt bildet av den vitruvianske mannen tegnet av Leonardo Da Vince. Det har allerede blitt nevnt at "menneskene" i spillet er inspirert av arbeidet til den flamske maleren Bosch, men her utstråler arkitekturen (av designeren av NieR: Automata), kartdesignet, menyene, brukergrensesnittet, alt utstråler personlighet. Atlus har utmerket seg på dette området før, men her gjør de det enda mer.

I den andre delen av demoen spilte vi en mye mer avansert del av spillet, muligens en lagringsfil på rundt 30 timer, der vi i tillegg til å fordype oss i avansert kamp (som for eksempel de kombinerte evnene til gruppemedlemmene, kalt Synthesis), også fikk se hvordan sideoppdragssystemet er satt opp og utført. For å utføre dem må vi ta hensyn til både tiden det tar å reise til området, montert på det vandrende skipet vårt (Gunner), og værforholdene som vil være i det samme. Visse værforhold kan favorisere eller svekke fiendene som skal beseires (de fleste sideoppdrag er ganske enkle i premissene, husk det), og hver gang vi leverer oppdraget, vil vi få en økning i popularitet i Crown Tournament-rangeringene. Disse (valgfrie) oppdragene ser ut til å bare tjene til å fremskynde hovedhistorien, men vi har allerede blitt advart om at det å oppfylle visse krav og droppe andre vil låse opp forskjellige avslutninger på spillet. I tilfelle du fremdeles ikke så nok dybde og personlighet her.

Jeg kan ikke avslutte disse inntrykkene uten å fremheve det ene elementet som perfekt bandt sammen følelsen av en episk fantasyhistorie som er større enn karakterene, verdenen og gameplayet: musikken. Shuji Meguro er kanskje en av de beste komponistene, ikke bare i JRPG-er eller i sitt eget land, men i bransjen generelt. Ikke for ingenting har han hatt ansvaret for de største verkene i Atlus' historie, og her signerer han en komposisjon som er så annerledes, original og stemningsfull at det er umulig å få den ut av hodet i løpet av flere dager.

Som du ser har jeg snakket mye om følelser, mye om systemer og mye om oppfatninger. Fire timer er en bitteliten del av det eposet som Metaphor: ReFantazio vil etterlate oss i oktober, men de tjener meg til å si det med ettertrykk: Det beste rollespillet i 2024 er her og venter på deg.