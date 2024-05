Metaphor: ReFantazio beskriver den doble kampstilen, som veksler mellom sanntid og turbasert kamp

HQ

tlus fortsetter å bevege seg nærmere utgivelsen av sin etterlengtede nye IP Metaphor: ReFantazio, et fantasy-JRPG som diversifiserer sin fortelling fra den virkelige verden til en fiktiv åpen verdensdesign kjent som Unified Kingdom of Eucronia, hjem til åtte store stammer. Men utover design og funksjoner vil Metaphor ta et skritt videre i sin oppfatning av sjangeren, og utforme kamp basert på to stiler: hurtig tempo og lagbasert (turbasert).

"Fast" er en måte å kjempe effektivt mot fiender på lavere nivå du allerede har møtt, og ut fra studioets beskrivelse ligner det på det vi så i Persona 5 da vi utforsket Mementos med Ryuji Sakamotos sosiale lenke (The Chariot), som lar deg fremskynde utforskningen ved å ta ut fiender på lavt nivå automatisk, selv om det krever at du utfører handlinger i sanntid. Du kan også sette deg et mål, løpe og unnvike. Slå ut fiender med det raske systemet samtidig som du beskytter deg mot angrepene deres, så kan du fortsette å utforske fangehullene i ro og mak.

"Squad" er den tradisjonelle turbaserte modusen, selv om det der det er mulig er bedre å starte kampen mot disse sterke fiendene med "Fast" -modus, da det bedøver fienden og lar deg starte kampen med en viss fordel. I rekkefølgebasert kamp kan hovedpersonene bli oppvåknede arketyper. Hver arketype har sine egne spesielle evner, og det gir en fordel å utstyre arketypene med evner som påvirker fiendens svakheter i kamp. Som i Shin Megami Tensei- og Persona-seriene er hver arketype unik og har ulike styrker og svakheter, samt fordeler og ulemper.

Etter hvert som utgivelsesdatoen 11. oktober 2024 nærmer seg, vil vi lære mer om Metaphor: ReFantazio, Atlus' "tredje søyle".