Metaphor: ReFantazio overgikk Atlus' forventninger på PC

HQ

Atlus er som kjent mest kjent for den anerkjente Persona -serien, som har fortsatt å blomstre, og som i fjor fikk mange nye fans takket være Persona 3 Remake. Men til tross for dette er ingen av Persona -spillene Atlus' mestselgende titler, da den æren tilhører en helt ny franchise.

Vi snakker om Game of the Year-kandidaten Metaphor: ReFantazio, som ble utgitt i fjor høst og fikk toppkarakterer, blant annet av oss her på Gamereactor. I et 4Gamer-intervju (takk Automaton) sier spillets regissør og kreative produsent Katsura Hashino at det er studioets raskest selgende spill noensinne.

I intervjuet bemerker han også at PC-spillere er et voksende publikum for selskapet og har vært det i ti år, noe som gjør Metaphor: ReFantazio til Atlus' første rollespill som kommer til PC samtidig med konsoller. Han avslører også (oversatt med Bing) at det har prestert bedre enn forventet :

"... det har blitt lastet ned fra Steam og Windows PC-spillbutikk i en skala som overgikk forventningene våre."

Oppsummert ser det ut til at vi kan forvente å se mer fra Metaphor: ReFantazio -universet i fremtiden, og Atlus-spill som blir utgitt for PC sammen med konsoller virker også som en no brainer.