Metaphor: ReFantazio har solgt over to millioner eksemplarer

Like sikkert som at solen står opp i øst og går ned i vest, kan vi forvente at Atlus leverer et bejublet prosjekt hver gang de slipper et nytt spill. Dette gjenspeiles i 2024 da Metaphor: ReFantazio kom og raskt ble en av de høyest rangerte titlene i hele året, og en ledende kandidat til Årets spill.

Mens Metaphor har hatt stor suksess hos kritikerne, har den kommersielle suksessen vært mer subtil. Etter lanseringen i oktober har spillet nettopp passert milepælen på to millioner solgte enheter, en bragd som viser at spillet fortsatt treffer nye spillere over hele verden.

I forbindelse med dette har Atlus publisert en uttalelse og et feirende kunstverk fra karakterdesigner Shigenori Soejima, som du kan se i innlegget på sosiale medier nedenfor.

Har du spilt Metaphor: ReFanatzio, og hva synes du om spillet?